AGI - La Juventus, il giorno dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, ha annunciato l'esonero dalla panchina di Igor Tudor, insieme al suo staff tecnico composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. In attesa di nuove nomine, la panchina sarà affidata temporaneamente a Massimiliano Brambilla, che guiderà la squadra nel match contro l’Udinese. Il club ha ringraziato Tudor e il suo team per il lavoro svolto e ha augurato loro il meglio per il futuro. "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci - si legge nella nota del club bianconero - la Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tudor non è più l’allenatore della Juventus. Brambilla alla guida della panchina contro l'Udinese