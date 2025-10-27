Tudor | Momento brutto tutti responsabili Passo indietro? No si fanno solo in avanti

Gazzetta.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico croato parla dopo la sconfitta in casa della Lazio, la terza consecutiva per i bianconeri: "Bisogna stare uniti e lavorare di più tutti insieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

tudor momento brutto tutti responsabili passo indietro no si fanno solo in avanti

© Gazzetta.it - Tudor: "Momento brutto, tutti responsabili. Passo indietro? No, si fanno solo in avanti"

Altre letture consigliate

tudor momento brutto tuttiTudor: "E' un momento brutto, dobbiamo stare uniti e lavorare di più tutti insieme" - Non me ne frega niente del futuro" Terza sconfitta di fila tra campionato e Champions League per la Juventus, e adesso la par ... Da msn.com

tudor momento brutto tuttiTudor a Dazn: "Momento brutto, dobbiamo stare uniti e lavorare tutti insieme. Se mi sento sicuro? Non mi frega nulla del mio futuro" - Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: Al Oggi la cosa che le ... Scrive tuttojuve.com

tudor momento brutto tuttiTudor a Dazn: "Momento brutto, dobbiamo stare uniti e lavorare tutti insieme" - Le parole del tecnico bianconero dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio: Al Oggi la cosa che le ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Tudor Momento Brutto Tutti