Tudor lascia la Juve! Fabrizio Romano | ecco quando gli è stata comunicata la decisione e le ultime sul sostituto

del tecnico sulla panchina bianconera. La rottura è ormai consumata e l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è di fatto giunta al capolinea. Il club bianconero è a un passo dall'esonero ufficiale del tecnico croato, una decisione drastica ma ormai inevitabile, maturata dopo gli ultimi disastrosi risultati negativi. La sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio, la terza consecutiva in campionato e la quarta partita di fila senza segnare, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, convincendo la dirigenza che non esistevano più i margini per continuare.

