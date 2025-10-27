Tudor Juve la decisione di Comolli è arrivata nella notte | il retroscena sull’esonero la rottura nata a Madrid e il nome in pole per la panchina
Tudor Juve, la decisione di Comolli è arrivata nella notte dopo la prestazione di Roma ma non solo: ecco chi è in pole. Tutto è precipitato nella notte. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio è stata l’ultima, fatale goccia. La Juventus ha esonerato Igor Tudor. Come riportato da Tuttosport, la decisione è stata presa dall’Amministratore Delegato Damien Comolli durante il viaggio di ritorno da Roma. Il dirigente francese si è preso la mattinata per confrontarsi con la proprietà (Exor), definire i dettagli tecnici e comunicare la decisione al tecnico croato. La squadra è stata affidata temporaneamente a Massimo Brambilla, tecnico della Juve Next Gen, che siederà in panchina contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
