Tudor Juve ha deciso per l’esonero | attesa l’ufficialità
(Adnkronos) – La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Si attende solo l'ufficialità. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l'ennesimo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
La spietata analisi di Del Piero sulla Juve: "Non è Tudor il problema ma chi ha costruito questa squadra" - facebook.com Vai su Facebook
Igor Tudor decidiu colocar Yildiz no banco da Juventus... - X Vai su X
La Juventus esonera Tudor! - Dopo il KO con la Lazio, la Juventus ha deciso di chiudere con l’esonero l’esperienza di Igor Tudor sulla panchina. Si legge su generationsport.it
Calcio, la Juventus ha deciso l'esonero di Tudor - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. iltempo.it scrive
Esonero Tudor: la Juventus ha deciso! Il tecnico bianconero sarà sollevato dal suo incarico. Le ultimissime sulla panchina bianconera - Le ultimissime sulla panchina bianconera L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è giunta a ... Da juventusnews24.com