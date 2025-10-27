Tudor Juve è finita! Il tecnico bianconero esonerato dopo la sconfitta contro la Lazio | a breve l’annuncio ufficiale
Tudor Juve, i bianconeri voltano pagina: non è più l’allenatore bianconero. La società ha scelto l’esonero, si attende solo il comunicato L’esperienza di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è già arrivata al termine. Come riportato da Sky Sport, la decisione è stata presa: il tecnico croato non guiderà più i bianconeri. Si attende soltanto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Roma, doppia Joya La Juve è in crisi: Tudor alla fine Re Sinner: “Grazie al team. A volte è difficile” Questa la prima pagina del Corriere dello Sport del 27 ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Igor Tudor decidiu colocar Yildiz no banco da Juventus... - X Vai su X
Trevisani: "Confermerei Tudor, ma la storia tra lui e la Juve è destinata a finire" - Lo confermerei a prescindere da risultato di questa sera, anche solo per il turno infrasettimanale – le parole di Riccardo Trevisani parlando alla trasmissione XXL ... tuttojuve.com scrive
Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta” - La Juventus prosegue in un avvio di stagione che è stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. Da calciomercato.it
Tudor dopo Villarreal-Juve: "I 3 dietro tengono in piedi la baracca in tutte le partite" - Lo svantaggio, il rischio di crollare, poi la rinascita e il Villarreal rovesciato in 7’ con due perle; quando la Juve pareva a un passo dall’aver compiuto l’impresa, ecco però la beffa, al 90’, ... Da sport.sky.it