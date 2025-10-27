Tudor Juve è finita! Il comunicato ufficiale dell’esonero | via lui e il suo staff Squadra a Brambilla per l’Udinese

Tudor Juve, è finita! Il comunicato ufficiale dell’esonero: via lui e il suo staff. Squadra a Brambilla per l’imminente partita con l’ Udinese. L’attesa è finita e le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato la loro conferma ufficiale: la crisi della Juventus porta alla sua prima, drastica conseguenza. Igor Tudor è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. Dopo una mattinata di intense riflessioni seguite alla disastrosa sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, la società ha formalizzato la decisione attraverso una nota pubblicata sui propri canali. Il comunicato è netto e definisce anche la gestione dell’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

