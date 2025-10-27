Tudor Juve a rischio Repubblica | come Maifredi Non è stato ancora esonerato solo per questi due motivi La sensazione è che…

Tudor Juve a rischio (Repubblica): come Maifredi. Non è stato ancora esonerato solo per questi due motivi, panchina mai così traballante. I numeri della crisi della Juve sono impietosi e parlano da soli. La squadra non vince da otto partite consecutive. Non segna da quattro, un'astinenza offensiva che rievoca fantasmi del passato: non accadeva dal 1991, ai tempi della gestione Maifredi. Come se non bastasse, le sconfitte consecutive sono ormai tre. Questi dati, da soli, basterebbero a descrivere la traiettoria di una squadra che sta inesorabilmente rotolando verso il basso. L'aspetto forse più frustrante è che, probabilmente, la squadra non meritava di perdere l'ultima partita.

