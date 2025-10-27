Tudor ha delle responsabilità ma la Juventus ha sbagliato due campagne acquisti consecutive Vaciago

La Juventus ha perso contro la Lazio 1-0 e non segna da quattro partite consecutive, cosa che non accadeva dal 1991. Il problema, però, non è solo l’allenatore Igor Tudor, bensì anche gli acquisti che non hanno reso come ci si aspettava finora. Juventus in crisi, ma la colpa non è solo di Tudor. Scrive il direttore di Tuttosport Guido Vaciago sul quotidiano: “Il popolo bianconero dovrebbe concentrarsi sul problema che questa non è la Juve. Così come per chi ci mette i soldi. Cambiano gli allenatori e diventano l’oggetto di feroce dibattito, la causa di ogni problema. E così si perde di vista la qualità della rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tudor ha delle responsabilità, ma la Juventus ha sbagliato due campagne acquisti consecutive (Vaciago)

