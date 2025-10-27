Tudor esonerato tutti i retroscena che hanno portato alla scelta della Juve | dai rapporti con Comolli alla gestione disastrosa dei nuovi acquisti che ha condannato il tecnico
Tudor esonerato: tutti i retroscena che hanno portato alla scelta della Juve svelati da Fabrizio Romano. I dettagli. Finisce qui, e finisce male. L’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è ufficialmente terminata. La “settimana nera”, culminata con tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio, è stata fatale per il tecnico croato. La società, dopo un’attenta analisi, ha deciso di interrompere il rapporto, come comunicato ufficialmente questa mattina. La squadra, in attesa di un sostituto (si parla di Spalletti e Palladino), è stata affidata al tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
