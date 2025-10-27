Tudor esonerato Marocchi attacca | Si agisce senza guardare troppo lontano! A chi è rivolta la critica dell’ex bianconero!

Tudor esonerato, Giancarlo Marocchi ha attaccato così la decisione di sollevare dall’incarico il tecnico bianconero. Un esonero che lascia perplessi, una decisione che solleva interrogativi sulla programmazione. L’analisi di Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista per Sky Sport, sull’esonero di Igor Tudor è critica e mette in luce le presunte contraddizioni della dirigenza bianconera. “Perché confermarlo e poi cacciarlo così in fretta?”. Marocchi esprime tutto il suo sconcerto per la tempistica e le modalità dell’addio al tecnico croato. « Credo che tu abbia confermato Tudor e cacciato lo stesso allenatore in così poco tempo, cos’è successo? », si chiede l’ex giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

