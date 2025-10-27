Tudor esonerato La Juventus volta pagina A breve l' ufficialità

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Si attende solo l'ufficialità. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l'ennesimo cambio di panchina.  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

tudor esonerato la juventus volta pagina a breve l ufficialit224

© Iltempo.it - Tudor esonerato. La Juventus volta pagina. A breve l'ufficialità

News recenti che potrebbero piacerti

tudor esonerato juventus voltaTudor esonerato dalla Juventus: a breve l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti - Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. ilmattino.it scrive

tudor esonerato juventus voltaCalcio, la Juventus ha deciso l'esonero di Tudor - La sconfitta con la Lazio all'Olimpico è stata fatale per l'allenatore della Juventus Igor Tudor. Da iltempo.it

tudor esonerato juventus volta«Igor Tudor esonerato dalla Juve, manca solo l'annuncio»: chi può sostituirlo - Manca solo l'annuncio, ma la dirigenza bianconera sembra aver ormai fatto la sua scelta. Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor Esonerato Juventus Volta