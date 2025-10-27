Tudor esonerato la Juve adocchia Palladino o Spalletti

"Juventus Football Club comunica di avere sollevato Igor Tudor dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci". Poche parole ma che tagliano più di un vetro infranto. Una settimana, tre sconfitte. E' questo il bilancio disastroso che è bastato alla Juventus.

