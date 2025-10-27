Tudor Esonerato Juve affidata a Brambilla
La Juventus ha deciso un cambio drastico per cercare di invertire rapidamente una stagione iniziata sotto tono e di tornare competitiva sia in campionato sia nelle altre competizioni. Tudor paga una serie di risultati negativi record. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, è stato esonerato dall'incarico. La decisione, di cui manca ancora l'ufficialità, sarebbe stata presa dopo la nuova sconfitta ieri sera contro la Lazio. Le partite contro Real e Lazio dovevano essere quelle decisive per il suo fut - facebook.com Vai su Facebook
Igor $Tudor: “Non ho paura di essere esonerato” - X Vai su X
Juventus, Tudor esonerato: soluzione interna, squadra affidata a Massimo Brambilla - Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo R ... Scrive msn.com
Juventus, esonerato Tudor dopo tre ko di fila: panchina a Brambilla - Dopo otto giornate di Serie A e tre sconfitte consecutive, l’ultima rimediata domenica sera all’Olimpico ... Segnala sportface.it
La Juve esonera Tudor, Brambilla in panchina contro l’Udinese - Il club bianconero licenzia il mister croato dopo il ko contro la Lazio, squadra affidata al tecnico della Next Gen ... Scrive toscanamedianews.it