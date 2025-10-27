Tudor Esonerato Juve affidata a Brambilla

La Juventus ha deciso un cambio drastico per cercare di invertire rapidamente una stagione iniziata sotto tono e di tornare competitiva sia in campionato sia nelle altre competizioni. Tudor paga una serie di risultati negativi record. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

