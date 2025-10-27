Tudor esonerato | il croato non sarà più l’allenatore della Juventus

Igor Tudor verso l’esonero dal ruolo di allenatore della Juventus: il k.o. contro la Lazio nell’ottava giornata di campionato, è stato fatale al tecnico, che sarà sollevato dal suo incarico. Il club bianconero ha deciso di esonerare il mister croato dopo la terza sconfitta di fila. Manca solo l’ufficialità. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tudor esonerato: il croato non sarà più l’allenatore della Juventus

