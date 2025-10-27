Tudor esonerato | i retroscena sull’addio le curiosità su Brambilla pro e contro dei suoi possibili successori – Primo tempo | VIDEO con Paolo Rossi Francesco Calabrò e Marco Baridon

Tudor esonerato: dall’addio del tecnico alla Juventus ai pro e contro sui suoi possibili successori. Cosa succede in casa bianconera – VIDEO. Terremoto alla Continassa. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio (1-0, gol di Baši?) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: questa mattina, la Juventus ha ufficialmente esonerato Igor Tudor. Si chiude così, dopo pochi mesi, l’avventura del tecnico croato sulla panchina bianconera, travolta da una crisi di risultati senza precedenti. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon Crisi nera: 8 partite senza vittorie, Tudor paga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tudor esonerato: i retroscena sull’addio, le curiosità su Brambilla, pro e contro dei suoi possibili successori – Primo tempo | VIDEO con Paolo Rossi, Francesco Calabrò e Marco Baridon

