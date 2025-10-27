Tudor esonerato dalla Juventus | a breve l' annuncio ufficiale Da Mancini a Spalletti i possibili sostituti

Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. Nessun successo da settembre a oggi. Basterebbero questi numeri per certificare la crisi della Juventus,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tudor esonerato dalla Juventus: a breve l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti

