Tudor esonerato contatti per Spalletti | prima di Natale c’è Juventus-Roma

Nella scorsa stagione fu proprio la Roma il primo club a cambiare allenatore, una decisione sciagurata, presa da Lina Souloukou, quella di allontanare De Rossi dopo appena quattro giornate per prendere Juric, e come è andata lo sappiamo tutti. Quest’anno è invece la Juventus ad aprire le danze, vista la scelta odierna di esonerare Igor Tudor dopo un rendimento che, in effetti, giustifica tale avvicendamento: dopo aver aperto la stagione con 3 vittorie (Parma, Genoa e Inter), 5 pareggi consecutivi tra campionato e Champions prima delle ultime 3 sconfitte in fila con Como, Real Madrid e Lazio, fatali per il tecnico croato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Tudor esonerato, contatti per Spalletti: prima di Natale c’è Juventus-Roma

Argomenti simili trattati di recente

La Juventus ha deciso: Tudor esonerato! Scelta giusta? - facebook.com Vai su Facebook

$Tudor esonerato, chi può prendere la Juve adesso: tutti gli allenatori svincolati - X Vai su X

Juventus, salgono le quotazioni di Spalletti per il dopo Tudor: contatti in corso, apertura dell'ex ct azzurro - La sconfitta di Roma contro la Lazio ha messo la parola fine all'era di Igor Tudor, esonerato in mattinata dai bianconeri che hanno affidato la panchina all'allenatore della Next Gen Massimo Brambilla ... Lo riporta calciomercato.com

Ufficiale: Tudor è stato esonerato. Brambilla in panchina mercoledì. Primi contatti con Spalletti. Aggiornamenti minuto per minuto - Gianluca Di Marzio ha rivelato che la Juventus ha avuto i primi contatti con Spalletti: "In casa Juventus proseguono i lavori per ... tuttojuve.com scrive

Tudor esonerato, il prossimo allenatore della Juve? Tra Spalletti, Mancini e Palladino i bookie puntano su... - Il successo sulla stessa Juve mette invece più al riparo Maurizio Sarri, nelle previsioni degli operatori. corrieredellosport.it scrive