Tudor, è una strage di difensori: si ferma anche a lui Era l’unico che poteva fare quel ruolo"> L’allenatore della Juventus sta vivendo un momento tutt’altro che felice. Adesso la lista degli assenti si è allungata. Tudor ha affrontato sin qui una stagione complessa, segnata da sfide continue e difficoltà tattiche. La squadra sembra andare a pezzi, soprattutto in difesa, dove gli uomini chiave mancano di continuità. Ogni errore avversario si trasforma in un’occasione persa, e il tecnico non può fare miracoli. La difesa è un campo minato: ogni intervento è rischioso, ogni scelta può trasformarsi in gol subito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Tudor, è una strage di difensori: si ferma anche a lui | Era l’unico che poteva fare quel ruolo