Tudor e la Juve i retroscena di un divorzio annunciato | il gelo di Comolli il mercato non condiviso e la girandola di attaccanti

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una storia agrodolce con un finale probabilmente già scritto. Da una parte Igor Tudor, prima “traghettatore“ (nell’emergenza) e poi confermato per la nuova stagione (perché si era ancora in emergenza), beniamino dei tifosi perché bianconero vero; dall’altra la Juventus, confusa e silenziosa, incapace di far paura a chiunque e di portare avanti una strategia ben precisa. Igor Tudor esonerato, la Juventus dice basta e cerca un nuovo tecnico In tanti, sin dall’alba della stagione, erano convinti che, in questo stato d’incertezza generale, il tecnico croato sarebbe stato il primo a pagare in caso di nuovo fallimento e che probabilmente non avrebbe mangiato il panettone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tudor e la juve i retroscena di un divorzio annunciato il gelo di comolli il mercato non condiviso e la girandola di attaccanti

© Sport.quotidiano.net - Tudor e la Juve, i retroscena di un divorzio annunciato: il “gelo” di Comolli, il mercato non condiviso e la girandola di attaccanti

Leggi anche questi approfondimenti

tudor juve retroscena divorzioTudor e la Juve, i retroscena di un divorzio annunciato: il “gelo” di Comolli, il mercato non condiviso e la girandola di attaccanti - Cristi Juventus, l’allenatore croato inizialmente amato dai tifosi perché “bianconero vero” non era la prima scelta del club: è stato confermato dopo la trattativa con Roberto Mancini e i “rifiuti” di ... Si legge su sport.quotidiano.net

tudor juve retroscena divorzioTudor and Juve, the background to a foretold divorce: Comolli's "cold" attitude, the unshared transfer market, and the whirlwind of attackers - Da una parte Tudor Igor, prima “traghettatore“ (nell’emergenza) e poi confermato per la nuova stagione (perché si era ancora in emergenza), beniamino dei tifosi perché bianconero vero; dall’altra la ... sport.quotidiano.net scrive

“Glieli hanno tolti”: Juve-Tudor, tensione in diretta - Dopo il ko con il Como, nel mirino il futuro di Igor Tudor alla Juventus: rivelazione in diretta sull'allenatore bianconero. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor Juve Retroscena Divorzio