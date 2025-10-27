Tudor e la Juve i retroscena di un divorzio annunciato | il gelo di Comolli il mercato non condiviso e la girandola di attaccanti

Una storia agrodolce con un finale probabilmente già scritto. Da una parte Igor Tudor, prima “traghettatore“ (nell’emergenza) e poi confermato per la nuova stagione (perché si era ancora in emergenza), beniamino dei tifosi perché bianconero vero; dall’altra la Juventus, confusa e silenziosa, incapace di far paura a chiunque e di portare avanti una strategia ben precisa. Igor Tudor esonerato, la Juventus dice basta e cerca un nuovo tecnico In tanti, sin dall’alba della stagione, erano convinti che, in questo stato d’incertezza generale, il tecnico croato sarebbe stato il primo a pagare in caso di nuovo fallimento e che probabilmente non avrebbe mangiato il panettone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tudor e la Juve, i retroscena di un divorzio annunciato: il “gelo” di Comolli, il mercato non condiviso e la girandola di attaccanti

Tudor and Juve, the background to a foretold divorce: Comolli's "cold" attitude, the unshared transfer market, and the whirlwind of attackers - Da una parte Tudor Igor, prima “traghettatore“ (nell’emergenza) e poi confermato per la nuova stagione (perché si era ancora in emergenza), beniamino dei tifosi perché bianconero vero; dall’altra la ... sport.quotidiano.net scrive

