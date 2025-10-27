Tudor a Sportmediaset: «Non è che la Lazio ha fatto una partitona e noi male. Voci sull’esonero? Negli anni sono migliorato.». Le parole del tecnico. È un Igor Tudor visibilmente amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sportmediaset nel post-partita di Lazio-Juve. Il tecnico bianconero non nasconde la frustrazione per una sconfitta arrivata al termine di una settimana che, a suo dire, non lasciava presagire un simile epilogo. « È una grande delusione, la squadra si è preparata bene negli allenamenti e nel riscaldamento. E invece non è bastato», ha esordito l’allenatore. Il problema, secondo Tudor, è ormai chiaro e conclamato: la squadra produce ma non concretizza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

