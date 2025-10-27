Tudor a Sportmediaset | Non è che la Lazio ha fatto una partitona e noi male Voci sull’esonero? Negli anni sono migliorato…

Juventusnews24.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tudor a Sportmediaset: «Non è che la Lazio ha fatto una partitona e noi male. Voci sullesonero? Negli anni sono migliorato.». Le parole del tecnico. È un  Igor Tudor  visibilmente amareggiato quello che si presenta ai microfoni di  Sportmediaset  nel post-partita di Lazio-Juve. Il tecnico bianconero non nasconde la frustrazione per una sconfitta arrivata al termine di una settimana che, a suo dire, non lasciava presagire un simile epilogo. « È una grande delusione, la squadra si è preparata bene negli allenamenti e nel riscaldamento. E invece non è bastato», ha esordito l’allenatore. Il problema, secondo Tudor, è ormai chiaro e conclamato: la squadra produce ma non concretizza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tudor a sportmediaset non 232 che la lazio ha fatto una partitona e noi male voci sull8217esonero negli anni sono migliorato8230

© Juventusnews24.com - Tudor a Sportmediaset: «Non è che la Lazio ha fatto una partitona e noi male. Voci sull’esonero? Negli anni sono migliorato…»

Approfondisci con queste news

Lazio, cambiano gli scenari per due giocatori in scadenza: Tudor prova a convincerli a restare - Il nuovo tecnico sta sparigliando le carte anche in prospettiva futura sul mercato. Riporta calciomercato.com

Juve-Lazio ad alta tensione, ma Tudor non vuole parlare di spareggio - Igor Tudor prova ad abbassare la tensione e ad allontanare dalla sfida con la Lazio l'etichetta dello spareggio, ma non c'&#232; dubbio che la gara con gli uomini di Baroni rappresenti uno snodo decisivo ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Tudor Sportmediaset 232 Lazio