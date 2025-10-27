Tudor a Sportmediaset | Non è che la Lazio ha fatto una partitona e noi male Voci sull’esonero? Negli anni sono migliorato…
Tudor a Sportmediaset: «Non è che la Lazio ha fatto una partitona e noi male. Voci sull’esonero? Negli anni sono migliorato.». Le parole del tecnico. È un Igor Tudor visibilmente amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Sportmediaset nel post-partita di Lazio-Juve. Il tecnico bianconero non nasconde la frustrazione per una sconfitta arrivata al termine di una settimana che, a suo dire, non lasciava presagire un simile epilogo. « È una grande delusione, la squadra si è preparata bene negli allenamenti e nel riscaldamento. E invece non è bastato», ha esordito l’allenatore. Il problema, secondo Tudor, è ormai chiaro e conclamato: la squadra produce ma non concretizza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
I bianconeri non sono usciti dal Bernabeu con le ossa rotte ma Tudor deve risolvere il problema dell'attacco #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
[SportMediaset] Juve, punte a secco da Agosto: Tudor pensa a Vlahovic e al cambio modulo ? https://ow.ly/NjSs50Xcqj2 - X Vai su X
Lazio, cambiano gli scenari per due giocatori in scadenza: Tudor prova a convincerli a restare - Il nuovo tecnico sta sparigliando le carte anche in prospettiva futura sul mercato. Riporta calciomercato.com
Juve-Lazio ad alta tensione, ma Tudor non vuole parlare di spareggio - Igor Tudor prova ad abbassare la tensione e ad allontanare dalla sfida con la Lazio l'etichetta dello spareggio, ma non c'è dubbio che la gara con gli uomini di Baroni rappresenti uno snodo decisivo ... Si legge su rainews.it