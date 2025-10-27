Tudor a rischio esonero nella Juventus ma solo in un caso | quando può arrivare la decisione

Il futuro di Tudor alla Juventus è sempre più in bilico: l'allenatore bianconero respinge con forza l’idea di essere il solo colpevole della crisi e nega ogni ipotesi di dimissioni. Le gare con Udinese e Cremonese decideranno il futuro del tecnico croato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

