Tudor a DAZN | Non me ne frega niente del mio futuro Non bisogna fare drammi tutti sono responsabili Dobbiamo restare uniti
Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul match. Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lazio Juve: tutte le dichiarazioni sul match di Serie A. APPROCCIO – «Kostic si scaldava perché avevo visto Cambiaso non entrare bene. È un momento brutto, difficile. Dobbiamo lavorare insieme tutti. Penso che l’abbiamo preparata nel modo giusto ma ci manca sempre qualcosa. C’è sempre lo sbaglio di qualcuno dietro. Ci sentiamo malissimo ma dobbiamo compattarci». 4 PARTITE SENZA SEGNARE – «Oggi abbiamo provato con due attaccanti a segnare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
