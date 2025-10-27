Nel cuore di Milano, affacciata sul Castello Sforzesco, . La sua storia corre in parallelo alla trasformazione digitale e ai cambiamenti nei modi di lavorare, viaggiare e comunicare. Fin dall’inizio, nel 1985, l’azienda ha progettato borse e accessori che accompagnano l’evoluzione dei device e i nuovi gesti della mobilità contemporanea. Il nome nasce in Brasile e si ispira al tucano. La sua silhouette netta e immediata diventa un segno distintivo. Esprime leggerezza, movimento e riconoscibilità, tre elementi che ancora oggi definiscono l’identità del marchio. Dalle custodie per computer al lifestyle e al viaggio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Tucano celebra 40 anni di attività