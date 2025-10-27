Tu non sei d’accordo ma l’Inter è la più forte d’Italia; Non è che chi urla di più ha ragione | lo scontro tra Del Piero e Bergomi
Napoli-Inter è stata la partita più discussa del weekend, sia per spettacolarità, sia per qualità dei 22 in campo e per la classifica, ma anche per gli episodi arbitrali. E se sabato sera a tenere banco è stato il rigore concesso al Napoli – con una discussione a distanza tra Conte e Marotta – a distanza di 24 ore c’è stato un acceso scontro verbale tra Giuseppe Bergomi e Alessandro Del Piero, entrambi opinionisti nel corso della trasmissione Sky Calcio Club. Scontro Del Piero-Bergomi a Sky: cosa è successo. Le due bandiere di Inter e Juventus hanno discusso animatamente durante la puntata post Lazio-Juve: l’oggetto della questione era l’Inter degli ultimi anni e il suo valore rispetto alle avversarie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
