Venerdì per Flavio è un giorno di festa, perché va al lavoro. Quel lavoro che ama profondamente e che spera poter svolgere ogni giorno. Perché Flavio, quando è in cucina, è un ragazzo felice e realizzato. E il venerdì lui in cucina ci torna. Non in una cucina normale, ma in una delle cucine più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
"Tu non lo sai ma sei l'angelo custode di mio figlio, lo hai fatto rinascere" - Il racconto Emanuela, la mamma di Flavio un ragazzo che sta vivendo un sogno: lavorare in cucina (ma non una cucina qualsiasi) ... Come scrive monzatoday.it
