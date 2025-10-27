Tu non lo sai ma sei l' angelo custode di mio figlio lo hai fatto rinascere

Venerdì per Flavio è un giorno di festa, perché va al lavoro. Quel lavoro che ama profondamente e che spera poter svolgere ogni giorno. Perché Flavio, quando è in cucina, è un ragazzo felice e realizzato. E il venerdì lui in cucina ci torna. Non in una cucina normale, ma in una delle cucine più. 🔗 Leggi su Monzatoday.it