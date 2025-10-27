Tsitsipas scambiato per Griezmann | Il tassista non mi ha creduto Pensa che giochi nell'Atletico

Il tennista greco ha raccontato un episodio divertente accadutogli qualche giorno fa quando è stato preso per Griezmann, l'attaccante dell'Atletico Madrid. Il tassista non ha creduto al no di Tsitsipas. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

UBALDO SINNER: NUOVO EPISODIO Ubaldo è a Riad come inviato per seguire il Six Kings Slam, che inizia mercoledì con Jannik Sinner che sfiderà Stefanos Tsitsipas. Scanagatta ha scambiato le prime parole con Jannik durante l'allenamento, Sinner - X Vai su X

Il Six Kings Slam è in arrivo In diretta il 15, 16 e 18 ottobre, dalle 18:30, solo su Netflix. Ecco il dettaglio delle partite: Quarti di finale – Mercoledì 15 ottobre Jannik Sinner (ITA) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) Alexander Zverev (GER) vs Taylor Fritz (USA) Semifinali - facebook.com Vai su Facebook

Tsitsipas scambiato per Griezmann: “Il tassista non mi ha creduto. Pensa che giochi nell’Atletico” - Il tennista greco ha raccontato un episodio divertente accadutogli qualche giorno fa quando è stato preso per Griezmann, l'attaccante dell'Atletico Madrid ... fanpage.it scrive