2025-10-27 22:35:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: “Mi dispiace tanto per Igor che è stato un caro compagno di squadra ed è una persona molto seria e schietta. Mi dispiace perché di conseguenza ci dà l’dea delle difficoltà che la Juventus ha in questi ultimi anni”. A dirlo è Gianluigi Buffon, intervenuto alla cerimonia di chiusura del centenario del Corriere dello Sport-Stadio che si è tenuta lunedì 27 ottobre al Teatro San Carlo di Napoli. L’ex portiere e capitano della Juve ha risposto sul futuro della panchina bianconera dopo l’esonero di Igor Tudor, sollevato dall’incarico dopo meno di 24 ore dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Lazio all’8ª giornata di Serie A, che ha fatto seguito ai 2 ko precedenti con Real Madrid in Champions League e Como in campionato per un totale di 8 partite senza successi: l’ultimo nel derby d’Italia del 13 settembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – "Il migliore sulla piazza. Ecco perché è l'uomo giusto"