Trump vola in Giappone vedrà Takaichi
7.45 Trump ha lasciato la Malesia ed è in volo verso il Giappone, seconda tappa del suo tour asiatico. A Tokyo incontrerà l'imperatore Naruhito e la neopremier Takaichi. Il presidente Usa non parteciperà quindi alla piattaforma multilaterale organizzata dall'Asean (Associazione Nazioni del Sud-Est asiatico asiatico) nell' ambito del vertice adi Kuala Lumpur. "Firmati importanti accordi", scrive Trump su Truth; la bozza del documento fa trapelare preoccupazione per le tensioni internazionali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
