Trump torna in Asia | il tour che ridisegna gli equilibri tra Washington Pechino e Pyongyang

È un viaggio ricco di implicazioni geopolitiche quello che Donald Trump sta effettuando in Asia. Ieri, in occasione del vertice Asean di Kuala Lumpur, il presidente americano ha supervisionato l’accordo per il cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia. “Questo è un giorno memorabile per il Sudest asiatico. Un passo monumentale”, ha affermato nell’occasione. Non solo. Sempre ieri, il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha annunciato che Washington ha raggiunto un accordo quadro con Pechino sul fronte commerciale. In tutto questo, Trump ha altresì sottoscritto intese economiche con Cambogia, Vietnam, Thailandia e Malesia. 🔗 Leggi su Panorama.it

