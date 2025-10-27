Trump svela il riavvicinamento con Musk | Ci sentiamo Mi piace Elon e sospetto che mi piacerà sempre

Donald Trump e Elon Musk hanno fatto pace. O, per lo meno, hanno riallacciato abbastanza da far dire al presidente americano che il loro rapporto è «buono». Segnali di distensione si erano visti ai funerali di Charlie Kirk, dove una stretta di mano tra i due non era passata inosservata. Ora Trump conferma che non si è trattato solo di una cortesia legata alla circostanza e alla commozione. Trump: «Elon mi piace e sospetto che mi piacerà sempre. Ha avuto un brutto momento». «Ho sempre apprezzato Elon. Ha avuto un periodo difficile, un brutto momento», ha detto Trump parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, durante il volo verso il Giappone e aggiungendo di averlo sentito «a intermittenza» dopo l’incontro in Arizona per l’ultimo saluto a Kirk. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

