Trump sbaglia su Putin E l' Ue e fuori dai giochi | cosa c' è dietro l' ultimo affondo di Orban

Sono giorni pienissimi per Viktor Orban, adesso impegnato in una visita a Roma e la prossima settimana chiamato a volare fino a Washington per un incontro alla Casa Bianca con Donald Trump. Il premier ungherese, proprio dall' Italia, ha fatto discutere per aver rilasciato alcune controverse dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e sulla posizione sposata dal presidente statunitense. " L' Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia ", ha affermato Orban aggiungendo che, a suo avviso, l'Europa non sarebbe in grado in nessuno modo di risolvere la contesa tra Kiev e Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

