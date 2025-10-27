Trump ricevuto dall' Imperatore giapponese Naruhito a Palazzo Imperiale a Tokyo

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Giappone, 27 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è Tokyo dopo aver preso parte al vertice Asean in Malesia, parte del suo tour in Asia. Trump è stato ricevuto dall'imperatore Naruhito al Palazzo Imperiale per quella che la Casa Bianca ha descritto come una “visita di cortesia”, prima di ritirarsi in hotel per la sera. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump ricevuto dall imperatore giapponese naruhito a palazzo imperiale a tokyo

© Iltempo.it - Trump ricevuto dall'Imperatore giapponese Naruhito a Palazzo Imperiale a Tokyo

Scopri altri approfondimenti

trump ricevuto dall imperatoreTrump ricevuto dall'Imperatore giapponese Naruhito a Palazzo Imperiale a Tokyo - (Agenzia Vista) Giappone, 27 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è Tokyo dopo aver preso parte al vertice Asean in Malesia, parte del suo tour in Asia. Segnala msn.com

Trump ricevuto dall'Imperatore Naruhito a Palazzo Imperiale - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è Tokyo ldopo aver preso parte al vertice Asean in Malesia, parte del ... notizie.tiscali.it scrive

trump ricevuto dall imperatoreTrump in Asia: “Con Xi troveremo accordo”. Il presidente Usa in Giappone ricevuto dall’Imperatore - Il presidente Usa in Giappone ricevuto dall’Imperatore proviene da LaPresse ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Trump Ricevuto Dall Imperatore