(Agenzia Vista) Giappone, 27 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è Tokyo dopo aver preso parte al vertice Asean in Malesia, parte del suo tour in Asia. Trump è stato ricevuto dall'imperatore Naruhito al Palazzo Imperiale per quella che la Casa Bianca ha descritto come una “visita di cortesia”, prima di ritirarsi in hotel per la sera. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump ricevuto dall'Imperatore giapponese Naruhito a Palazzo Imperiale a Tokyo