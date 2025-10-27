Trump | Putin dovrebbe far finire guerra in Ucraina invece di testare missile nucleare

27 ott 2025

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha definito "non appropriato" l'annuncio del leader del Cremlino Vladimir Putin di aver testato il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto in Giappone, Trump ha detto che Putin "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina invece di testare il missile.

trump putin dovrebbe far finire guerra in ucraina invece di testare missile nucleare

© Ildifforme.it - Trump: “Putin dovrebbe far finire guerra in Ucraina invece di testare missile nucleare”

