Trump | Putin dovrebbe far finire guerra in Ucraina invece di testare missile nucleare

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha definito ”non appropriato” l’annuncio del leader del Cremlino Vladimir Putin di aver testato il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik. Parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One diretto in Giappone, Trump ha detto che Putin ”dovrebbe far finire la guerra” in Ucraina ”invece di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump: “Putin dovrebbe far finire guerra in Ucraina invece di testare missile nucleare”

