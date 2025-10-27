Trump Putin dovrebbe far cessare la guerra non testare missili

Iltempo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Vladimir Putindovrebbe far cessare la guerra, una guerra che doveva durare una settimana e che invece è ormai al suo quarto anno, anzichè testare missili”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force One durante il suo viaggio in Asia. Trump fa riferimento all'annuncio di Putin, secondo cui Mosca ha testato con successo il suo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik e che lavorerà per schierare l'arma. “Sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il più grande del mondo, proprio al largo delle loro coste”, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it

trump putin dovrebbe far cessare la guerra non testare missili

© Iltempo.it - Trump “Putin dovrebbe far cessare la guerra, non testare missili”

Leggi anche questi approfondimenti

trump putin dovrebbe farTrump “Putin dovrebbe far cessare la guerra, non testare missili” - TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Vladimir Putin “dovrebbe far cessare la guerra, una guerra che doveva durare una settimana e che invece è ... Segnala iltempo.it

trump putin dovrebbe farTrump: "Putin dovrebbe far finire la guerra in Ucraina, non testare missili nucleari" - Il presidente russo, Vladimir Putin, "dovrebbe far finire la guerra" in Ucraina "invece di testare missili". Secondo iltempo.it

trump putin dovrebbe farGuerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Putin Dovrebbe Far