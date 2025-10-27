Trump Putin dovrebbe far cessare la guerra non testare missili

TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Vladimir Putin “dovrebbe far cessare la guerra, una guerra che doveva durare una settimana e che invece è ormai al suo quarto anno, anzichè testare missili”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti sull'Air Force One durante il suo viaggio in Asia. Trump fa riferimento all'annuncio di Putin, secondo cui Mosca ha testato con successo il suo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik e che lavorerà per schierare l'arma. “Sanno che abbiamo un sottomarino nucleare, il più grande del mondo, proprio al largo delle loro coste”, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump “Putin dovrebbe far cessare la guerra, non testare missili”

