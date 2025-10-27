“Non l’ho menzionato, non ho detto nulla, ma mi piacerebbe molto incontrare (Kim Jong Un) se lo desiderasse. Sono andato molto d’accordo con Kim Jong Un, lui piaceva a me e io piacevo a lui. Se vuole incontrarmi io sarò in Corea del Sud “. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando con i giornalisti sull’Air Force One. Trump visiterà la Corea del Sud più avanti questa settimana, dove parteciperà al vertice dei CEO dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Alla domanda se avrebbe preso in considerazione l’idea di prolungare il suo viaggio per facilitare un possibile incontro con Kim, Trump ha risposto di essere disponibile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump: "Mi piacerebbe incontrare Kim Jong Un"