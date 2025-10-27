Trump incontra Emiro Qatar | Abbiamo un Medio Oriente sicuro e lo manterremo
(Agenzia Vista) Qatar, 27 ottobre 2025 "L'Emiro è uno dei grandi sovrani del mondo, non solo del Medio Oriente. È amato e rispettato nel suo Paese. Non so cosa sia più importante, essere amato o rispettato. Entrambi. E il Primo ministro è mio amico e amico del mondo. E abbiamo fatto molto insieme negli ultimi, soprattutto nell'ultimo anno. Ciò che abbiamo fatto è incredibile, abbiamo la pace in Medio Oriente e loro sono stati un fattore molto importante in questo. Quindi, voglio solo ringraziarvi. Faremo rifornimento qui ed è un onore avervi sull'aereo. Sono un grande alleato e questi sono due grandi uomini, abbiamo un Medio Oriente sicuro in questo momento e lo manterrete così per molto tempo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
