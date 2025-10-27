Trump | Inappropriato il test di Putin con missile nucleare

"Putin dovrebbe fare la pace, non collaudare missili nucleari. Il test russo è inappropriato". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump sull'Air Force One che lo sta portando in Estremo Oriente. La nuova super arma presentata dal Cremlino, il razzo Burevestnik, è capace di raggiungere qualunque luogo del pianeta, grazie a una gittata record potenzialmente superiore ai 14mila chilometri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

