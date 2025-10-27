Trump in Giappone per la seconda tappa del tour in Asia
È atterrato a Tokyo il presidente statunitense per la seconda tappa del tour in Asia. Fitta l’agenda di appuntamenti per Trump. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche questi approfondimenti
Trump arrivato in Giappone, presto vedrà l'imperatore Naruhito. Focus della visita gli investimenti Usa e la difesa nipponica $ANSA - X Vai su X
Accolto dal premier malese Anwar Ibrahim, Donald Trump improvvisa un “ballett” tra tamburi e danzatori tradizionali. Mentre il mondo ride (o si imbarazza), il presidente americano prepara i colloqui con Giappone, Corea del Sud e — forse — Kim Jong-un - facebook.com Vai su Facebook
Giappone, l'arrivo di Donald Trump a Tokyo per incontrare la premier Takaichi - Il presidente Usa Donald Trump è arrivato a Tokyo, in Giappone, seconda tappa del suo tour in tre paesi asiatici. Riporta lapresse.it
Trump, l'affondo a Putin dal Giappone: "Dovrebbe far cessare la guerra, non testare missili". Ucraina, decine di droni contro Mosca - Tous asiatico del presidente Usa: l'imperatore giapponese e la premier ... Lo riporta affaritaliani.it
Usa-Cina, ecco la svolta: intesa Trump-Xi sui dazi. Giovedì si vedranno per le firme in Corea del Sud - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato la Malesia ed è diretto in volo in Giappone, seconda tappa del suo tour asiatico. Come scrive affaritaliani.it