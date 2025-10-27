Trump in Giappone ignora il protocollo | stretta di mano e amichevole pacca sulla schiena all’imperatore Naruhito

Roma, 27 ottobre 2025 - Non solo l'inchino, ma anche diversi tipi di inchini a seconda della situazione e del grado di formalità, sono richiesti se s'incontra l'imperatore del Giappone, ma Donald Trump, arrivato a Tokyo in coincidenza con la firma di accordi economici tra i due Paesi, il protocollo reale lo ha completamente aggirato, e come se incontrasse un amico di vecchia data, si è lanciato i n una calorosa stretta di mano alla vista di Sua Maestà Naruhito, che ha fatto finta di niente e ha contraccambiato il gesto poco formale in sua presenza (Ritenuto mancanza di rispetto). Japan's Emperor Naruhito shakes hands with US President Donald Trump after their meeting at the Imperial Palace in Tokyo on October 27, 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump in Giappone ignora il protocollo: stretta di mano e amichevole pacca sulla schiena all’imperatore Naruhito

