Trump in Asia arriva la prima intesa Usa-Cina sui dazi | Accordo su terre rare e soia

Accordo commerciale sui dazi quasi raggiunto fra Cina e Stati Uniti che attendono solo di suggellare la pre-intesa in occasione dell’incontro dei leader Donald Trump e Xi Jinping. Il Presidente americano è volato in Corea del Sud, dove è in calendario l’incontro con il leader cinese, il primo dal 2019, ma nel suo viaggio in Asia visiterà anche la Malesia ed il Giappone, nel tentativo diportare a casa altri fruttuosi accordi per gli USA, soprattutto sul tema dei minerali rari. Il pre-accordo consente anche di prorogare la tregua patteggiata da Cina e Stati Uniti oltre la data del 10 novembre e di scongiurare l’imposizione di dazi al 100% sui prodotti esportati dalla Cina verso gli USA che sarebbe scattata il prossimo 1° novembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Trump in Asia, arriva la prima intesa Usa-Cina sui dazi: “Accordo su terre rare e soia”

Approfondisci con queste news

Accordo tra Stati Uniti e Cina su TikTok, terre rare e soia: via al tour di Trump in Asia - X Vai su X

#trump arrivato in Asia, sembra passare un week end sereno, se la balla in Malesia La prossima settimana il market moover sono loro #sp500 #nasdaq #FTSEMIB #dividendi - facebook.com Vai su Facebook

Viaggio di Trump in Asia: incontrerà Xi Jinping, Lula e la premier giapponese Takaichi - Prende il via il viaggio di Donald Trump in Asia, il primo da quando è stato riconfermato alla Casa Bianca. Scrive ecovicentino.it

Trump è in Asia, verso un accordo commerciale con la Cina - Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista ... ansa.it scrive

Cosa è andato a fare Trump in Asia - Come primissima cosa quello che lui ha definito un «accordo di pace», che però non lo è; e poi un sacco di incontri, tra cui soprattutto quello con Xi Jinping ... Riporta ilpost.it