Trump | ‘Il test del missile russo ‘non è appropriato
Il 21 ottobre è stato testato con successo il nuovo missile da crociera Burevestnik, un vettore a propulsione nuclear. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Cresce la tensione tra Stati Uniti e Federazione russa. Il presidente Usa Donald Trump ha duramente criticato l’annuncio del test di un missile da crociera a propulsione nucleare da parte del Cremlino, definendolo «non appropriato». Vladimir Putin «dovrebbe - facebook.com Vai su Facebook
