Trump e Putin non ci sono buone notizie | trema il mondo intero
Il cielo sopra l’Europa torna a essere attraversato da ombre inquietanti. Le diplomazie si muovono, le borse oscillano, e le cancellerie occidentali trattengono il respiro. Qualcosa di enorme sta accadendo tra Washington e Mosca, e questa volta la sensazione è che nessuno voglia davvero arretrare. I segnali arrivano chiari: parole dure, test militari, accuse reciproche. Il mondo torna a tremare come non accadeva da decenni. Leggi anche: Sondaggi politici, dominio assoluto per un solo partito: gli altri tremano Trump rompe il silenzio: “Putin deve fermarsi”. È stato a bordo dell’Air Force One che Donald Trump ha scelto di lanciare il suo messaggio al Cremlino. 🔗 Leggi su Tvzap.it
