Trump critica Putin per il test del nuovo missile a propulsione nucleare | Non è appropriato Faccia cessare la guerra

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump critica Putin per il test del nuovo missile a propulsione nucleare: “Non è appropriato. Faccia cessare la guerra”

Approfondisci con queste news

ITALIA-MONDO | A Otto e mezzo su La7, Romano Prodi critica la premier Giorgia Meloni per la sua linea internazionale: “Segue Trump e dimentica l’Europa. Il governo discrimina e taglia fondi alle città di centrosinistra” - facebook.com Vai su Facebook

"Mia canzone nel video di Donald Trump? Violazione oltraggiosa", la critica di Kenny Loggins - X Vai su X

Trump critica i test missilistici di Putin: inopportuno, faccia cessare la guerra - Durante il volo verso il Giappone, il presidente statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno un sottomarino nucleare vicino alle coste russe ... Segnala msn.com

Trump, il test del missile russo 'non è appropriato' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare no ... Lo riporta msn.com

Gli interrogativi sul protagonismo mediatico di Putin - Dal vanto per le forze nucleari russe, al test di un nuovo missile, alla visita ad un centro di comando strategico, alle istruzioni per garantire la resa dei soldati di Kyiv, all’accusa all’Ucraina di ... Segnala formiche.net