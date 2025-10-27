Trump critica Putin per il test del nuovo missile a propulsione nucleare | Non è appropriato Faccia cessare la guerra

Ilfattoquotidiano.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

trump critica putin per il test del nuovo missile a propulsione nucleare non 232 appropriato faccia cessare la guerra

© Ilfattoquotidiano.it - Trump critica Putin per il test del nuovo missile a propulsione nucleare: “Non è appropriato. Faccia cessare la guerra”

Approfondisci con queste news

trump critica putin testTrump critica i test missilistici di Putin: inopportuno, faccia cessare la guerra - Durante il volo verso il Giappone, il presidente statunitense ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno un sottomarino nucleare vicino alle coste russe ... Segnala msn.com

Trump, il test del missile russo 'non è appropriato' - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'annuncio del suo omologo russo Vladimir Putin di un test di un missile da crociera a propulsione nucleare no ... Lo riporta msn.com

trump critica putin testGli interrogativi sul protagonismo mediatico di Putin - Dal vanto per le forze nucleari russe, al test di un nuovo missile, alla visita ad un centro di comando strategico, alle istruzioni per garantire la resa dei soldati di Kyiv, all’accusa all’Ucraina di ... Segnala formiche.net

Cerca Video su questo argomento: Trump Critica Putin Test