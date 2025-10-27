Trump Cina e Taiwan | come la sospensione degli aiuti militari ridefinisce la geopolitica e il commercio globale

La strategia americana resta fortemente transazionale: ogni decisione politica o militare è misurata in termini di vantaggio immediato e leva negoziale, con implicazioni profonde per il commercio globale e la sicurezza regionale La recente intesa tra Stati Uniti e Cina sui dazi ha acceso un c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump, Cina e Taiwan: come la sospensione degli aiuti militari ridefinisce la geopolitica e il commercio globale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump arrivato in Giappone, ottimista su un accordo con la Cina Vai su Facebook

Trump: "Visiterò la Cina all'inizio del prossimo anno" #usa #donaldtrump #20ottobre - X Vai su X

Xi non fermerà la Russia in Ucraina. E sogna concessioni da Trump su Taiwan - Giorgio Cuscito, analista geopolitico di Limes, commenta i grandi temi geopolitici al centro del vertice di giovedì. Lo riporta huffingtonpost.it

Borse asiatiche in rialzo dopo l’intesa Cina-Usa sui dazi, ma mancano dettagli. Giovedì l’incontro Xi-Trump - L'intesa sui dazi e terre rare fa volare le borse asiatiche e apre la strada all'incontro tra i leader di USA e Cina ... Da ilfattoquotidiano.it

Usa e Cina trovano un accordo sui dazi: tregua commerciale e nuovo vertice Xi-Trump in vista - Dopo due giorni di intense trattative, Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo preliminare sui dazi che scongiura l’imposizione di nuove tariffe fino al 100% contro Pechino e apre la strada a un ... Come scrive online-news.it