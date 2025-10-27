Trump celebra l’arrivo di Halo su PS5 diventando Master Chief in un’immagine ufficiale della Casa Bianca
La Casa Bianca ha sorpreso tutti pubblicando un’immagine ufficiale, volta a celebrare l’arrivo di Halo: Campaign Evolved su PS5, che ritrae Donald Trump trasformato in Master Chief, il leggendario protagonista della serie spsratutto di Microsoft. L’illustrazione, chiaramente realizzata con strumenti di intelligenza artificiale, mostra l’ex presidente in una tuta da combattimento Spartan mentre saluta la bandiera americana davanti alla residenza presidenziale. Un dettaglio curioso — e fonte di ironie online — è che la bandiera stessa risulta errata: conta infatti solo 40 stelle anziché 50, errore che non è sfuggito agli utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it
