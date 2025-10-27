Trump attacca Putin | Dovrebbe far finire la guerra non testare missili nucleari

In una dichiarazione rilasciata ai cronisti a bordo dell’Air Force One, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso forte preoccupazione per il recente test di un missile da crociera a propulsione nucleare effettuato dalla Russia. Secondo Trump, il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe concentrarsi sulla fine del conflitto in Ucraina invece di dedicarsi a test militari. Leggi anche: Trump alza la posta: “Niente tempo da perdere con Putin” La guerra in Ucraina: una crisi prolungata. Trump ha sottolineato come la guerra in Ucraina, iniziata più di tre anni fa, fosse inizialmente considerata un conflitto che si sarebbe concluso rapidamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Trump attacca Putin: “Dovrebbe far finire la guerra, non testare missili nucleari”

