Trump attacca Putin | Basta missili fermi la guerra in Ucraina

A bordo dell’Air Force One in rotta verso Tokyo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un monito diretto al leader del Cremlino: Vladimir Putin dovrebbe porre fine al conflitto in Ucraina anziché provocare il mondo con test missilistici nucleari. L’appello arriva all’indomani del lancio di un nuovo missile da crociera russo a propulsione atomica, definito da Trump “inopportuno” e un diversivo da una guerra che, a suo dire, “avrebbe dovuto durare una settimana” ma che tra poco spegnerà quattro candeline. Trump non ha risparmiato critiche: “Dovrebbe far finire la guerra invece di testare missili”, ha ribadito ai giornalisti, sottolineando come Mosca stia ignorando le responsabilità più urgenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Trump attacca Putin: “Basta missili, fermi la guerra in Ucraina”

