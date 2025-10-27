Trump arriva in Giappone mentre procede il negoziato con Pechino
Nonostante manchino sviluppi strutturali ed effettivi, le speranze per un accordo tra Stati Uniti e Cina si fanno sempre più alte. Dopo essere atterrato in Giappone (seconda tappa del suo tour asiatico, successiva alla Malesia dove ha preso parte al Summit dell’Asean, e precedente alla Corea del Sud), dove ha già incontrato l’imperatore Naruhito e dove avrà un bilaterale con la nuova premier conservatrice giapponese Sanae Takaichi, il presidente statunitense Donald Trump ha detto di sentire “buone sensazioni” su un’intesa con la Repubblica Popolare, con il cui leader Xi Jinping si incontrerà il prossimo giovedì a Seul, in occasione del vertice Apec (Asia-Pacififc Economic Cooperation). 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Trump arriva in Malesia, il tour comincia con la 'Donald dance' Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
In attesa dell'incontro con Xi Jinping il presidente americano, è arrivato in Malesia per supervisionare l'accordo di pace tra i leader di Cambogia e Thailandia. $Trump - X Vai su X
Trump arriva in Giappone mentre procede il negoziato con Pechino - Dopo Kuala Lumpur e Tokyo, il presidente americano prosegue il tour asiatico con l’obiettivo di costruire un fragile equilibrio ... Segnala formiche.net
Trump è in Giappone. Stati Uniti e Cina trovano un accordo per evitare nuovi dazi - Incontro con la premier all'insegna dell'impegno sull'aumento delle spese per la difesa Atterrato a Tokyo, il presidente deg ... Si legge su msn.com
Giappone, il presidente Usa Trump è a Tokyo: previsto incontro con la nuova premier Takaichi - Nei prossimi giorni il presidente degli Stati Uniti concluderà il suo tour in Asia con l'ultima tappa a Seul, dove sono previsti colloqui con il suo omologo cinese Xi Jinping in materia di relazioni c ... Come scrive msn.com