trump arriva in giappone mentre procede il negoziato con pechino

Nonostante manchino sviluppi strutturali ed effettivi, le speranze per un accordo tra Stati Uniti e Cina si fanno sempre più alte. Dopo essere atterrato in Giappone (seconda tappa del suo tour asiatico, successiva alla Malesia dove ha preso parte al Summit dell’Asean, e precedente alla Corea del Sud), dove ha già incontrato l’imperatore Naruhito e dove avrà un bilaterale con la nuova premier conservatrice giapponese Sanae Takaichi, il presidente statunitense Donald Trump ha detto di sentire “buone sensazioni” su un’intesa con la Repubblica Popolare, con il cui leader Xi Jinping si incontrerà il prossimo giovedì a Seul, in occasione del vertice Apec (Asia-Pacififc Economic Cooperation). 🔗 Leggi su Formiche.net

