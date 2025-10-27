Trump apre alla carne argentina per fermare l’inflazione ma i suoi elettori protestano

27 ott 2025

L’import di carne argentina divide il settore e rischia di avere effetti minimi sui prezzi al consumo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

